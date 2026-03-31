Centrodestra | Rischio gestione eterodiretta nelle partecipate il commissario Mattei intervenga con urgenza

Il centrodestra ha chiesto al commissario di intervenire con urgenza riguardo alla gestione delle partecipate comunali, affermando che il sistema continua a essere influenzato da forze esterne che avrebbero un ruolo nelle decisioni interne. Secondo le accuse, questa situazione potrebbe comportare rischi di gestione eterodiretta e di interferenze esterne nelle attività delle aziende partecipate.

La coalizione punta il dito su un incontro tra ex sindaci, vertici Atm e sindacati e collega la vicenda all’ordine di servizio successivo: “Emergenza democratica che sta falsando la campagna elettorale” Un sistema delle partecipate comunali che, secondo il centrodestra, continuerebbe a muoversi sotto un’influenza esterna capace di incidere anche sulle decisioni gestionali interne. È questa la lettura politica contenuta nella dura nota indirizzata al commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, nella quale si parla apertamente di “rischio di gestione eterodiretta”. Un episodio che, per i firmatari, non può essere isolato ma va letto insieme a quanto accaduto nelle ore immediatamente successive. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Centrodestra: “Rischio gestione eterodiretta nelle partecipate, il commissario Mattei intervenga con urgenza” Articoli correlati Multa milionaria ad Amgas e affidamento Ataf a rischio, Amorese attacca: "Gestione fallimentare delle partecipate"“La gestione delle partecipate da parte dell’Amministrazione comunale è fallimentare”. Civitavecchia: Tidei (Iv), da Governo decisioni gravissime per futuro intervenga con urgenza Regione“Le gravissime dichiarazioni rilasciate ieri, durante il question time alla Camera dei Deputati, dal ministro Pichetto Fratin, delineano per...