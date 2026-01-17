Perdite idriche infiltrazioni d' acqua e danni ad una casa | Comune trascinato in tribunale

Il Comune di Agrigento si trova nuovamente coinvolto in un procedimento giudiziario, questa volta per questioni legate alla gestione della rete idrica. La causa riguarda presunte perdite d'acqua e infiltrazioni che avrebbero causato danni a un’abitazione privata. La vicenda evidenzia le criticità nella manutenzione delle infrastrutture idriche e le conseguenze per i cittadini interessati.

Al centro della vicenda c'è un immobile situato in viale Viareggio. Il proprietario ha deciso di trascinare Palazzo dei Giganti davanti ai giudici per un accertamento tecnico preventivo. Secondo quanto denunciato dall'uomo, la sua proprietà, che si estende tra le vie Viareggio e Li Causi, subirebbe pesanti infiltrazioni d'acqua. E la causa sarebbe da rintracciare nelle notevoli perdite provenienti direttamente dalla condotta idrica pubblica. L'acqua avrebbe provocato seri danni alla struttura dell'edificio. Una situazione che ha spinto il cittadino a chiedere al tribunale di Agrigento una verifica urgente dello stato dei luoghi per stabilire responsabilità e l'entità dei guasti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

