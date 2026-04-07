Infezione respiratoria Ansia per la cantante | stop a tutti i concerti

Una cantante internazionale ha annunciato di essere affetta da un’infezione respiratoria, portando alla sospensione di tutti i suoi concerti programmati. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media e delle piattaforme social, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti. La cantante ha comunicato di aver bisogno di riposo e cure mediche, senza specificare dettagli sulla durata dell’assenza dagli impegni pubblici.

Il mondo della musica internazionale si è fermato all’improvviso davanti a una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Un concerto molto atteso, parte di un tour tra i più seguiti del momento, è stato cancellato all’ultimo minuto, generando preoccupazione e dispiacere tra migliaia di spettatori pronti a vivere una serata speciale. >> Laura Pausini blocca il concerto, poi il messaggio bollente per lui L’annuncio è arrivato direttamente dai social, con un messaggio carico di emozione e sincerità. La popstar protagonista dell’evento ha scelto di parlare apertamente delle difficoltà affrontate negli ultimi giorni, spiegando le ragioni di una decisione sofferta ma inevitabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour.

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Combatto contro un’infezione respiratoria, la situazione è peggiorata e il medico mi ha sconsigliato di esibirmi. Mi spiace avervi deluso: Lady Gaga annulla il concertoA sorpresa Lady Gaga ha dovuto annullare il suo terzo ed ultimo concerto a Montreal del 6 aprile, a causa del peggioramento di un'infezione respiratoria, ... ilfattoquotidiano.it

Infezioni respiratorie: aumentano il rischio di infarto di 17 volte. Un motivo in più per vaccinarsi il prossimo autunnoUno studio australiano prende per la prima volta le misure al rischio di eventi coronarici acuti comportato dalle infezioni respiratorie. E i risultati sono eclatanti. Il rischio aumenta di 17 volte ... quotidianosanita.it