Inferno sull’Iran | dove potrebbero colpire gli Usa e perché Trump rischia l’accusa di crimini di guerra

Gli Stati Uniti stanno valutando possibili obiettivi in Iran, con alcune fonti che indicano aree strategiche considerate sensibili. La discussione si concentra sui rischi di un intervento militare e sulle conseguenze legali per l’ex presidente, accusato di aver ordinato azioni che potrebbero configurarsi come crimini di guerra. Nel frattempo, l’ex leader politico ha dichiarato di voler lasciare un’eredità come pacificatore e unificatore.

«L’eredità di cui andrò più fiero sarà quello di un peace-maker e di un unificatore: ecco cosa voglio essere». Quando il 20 gennaio dell’anno scorso Donald Trump si (ri)presentò all’America e al mondo come presidente rieletto fissò un obiettivo preciso e ambizioso per il segno da lasciare sui libri di storia: unire (l’America) e fare la pace (nel mondo). Probabile che Trump in queste ore stia rimuginando anche su quelle pesanti parole nel valutare la scelta da compiere sulla guerra all’Iran – se davvero rispetterà la deadline auto-imposta di martedì notte. Il bivio dopo 40 giorni di guerra è chiaro: accordarsi con quel che resta del regime iraniano per chiudere il conflitto oppure alzare ulteriormente di tono il confronto militare. 🔗 Leggi su Open.online

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Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

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