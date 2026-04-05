L' Iran replica a Trump | Stai trascinando gli Usa all' inferno non otterrai nulla con i crimini di guerra

L'Iran ha risposto alle dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, accusandolo di trascinare gli Stati Uniti verso una situazione disastrosa. Teheran ha anche avvertito che le minacce di attacchi alle infrastrutture energetiche e ai ponti, se l’Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz entro martedì, sono senza effetto. Le tensioni tra le due parti sono aumentate dopo le recenti dichiarazioni di Washington.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Teheran avverte Donald Trump dopo le ultime minacce del presidente americano alle infrastrutture energetiche e ai ponti, se l'Iran non aprirà lo Stretto di Hormuz entro martedì. "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia, e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu. Non illuderti: non otterrete nulla commettendo crimini di guerra", ha scritto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf su X. "L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso". 🔗 Leggi su Today.it

Guerra Iran, pilota Usa recuperato gravemente ferito. Trump: “Possibile accordo domani”. Iran: “Usa trascinata all’inferno”Le operazioni militari entrano in una fase ancora più pericolosa e complessa, con gli Stati Uniti che riescono a portare a termine un doppio recupero...

Trump: “Ponti e centrali elettriche i prossimi obiettivi in Iran”. 100 giuristi Usa scrivono alla Casa Bianca: “Potenziali crimini di guerra”Il ponte B1, che collega Teheran alla vicina Karaj, è stato attaccato dagli Stati Uniti poiché è utilizzato dalle forze armate iraniane per...

ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

Temi più discussi: L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; L'Iran replica a Trump, 'l'intera regione diventerà un inferno per voi'; Trump, l'ultimatum di Pasqua: L'Iran riapra Hormuz in 48 ore, o sarà l'inferno. L'Iran replica: lo sarà per voi, siete nella palude; Macron replica a Trump: Non siamo mai stati consultati e non partecipiamo alla guerra.

L'Iran replica a Trump, l'intera regione diventerà un inferno per voi(ANSA) - ROMA, 04 APR - L'Iran ha avvertito oggi Stati Uniti e Israele che l'intera regione diventerà un inferno per loro se l'escalation continuerà. Lo riportano i media iraniani, ripresi dal Teleg ... msn.com

Trump contro l'Iran: Senza accordo faccio saltare tutto e prendo il petrolio. La replica: Paghino i danni di guerraContinua l'escalation verbale del presidente americano contro le autorità iraniane a cui avrebbe dato poche ore per raggiungere un'intesa ... today.it

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