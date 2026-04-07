Infernetto l’associazione Noi | Danneggiato nella notte di Pasqua il bistrot antimafia Ohana

Nella notte di Pasqua, il bistrot antimafia gestito dall’Associazione Noi è stato preso di mira da un atto vandalico. L’incidente si è verificato a Infernetto e ha causato danni alla struttura. L’associazione ha confermato di aver subito un danneggiamento senza indicare dettagli ulteriori. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ostia, 7 aprile 2026 – Nella notte di Pasqua il bistrot antimafia Ohana, affidato all’Associazione Noi, è stato colpito da un atto vandalico. Secondo quanto denunciato dall’associazione, qualcuno avrebbe cercato di sfondare una delle vetrate del locale, presumibilmente con un martello. I vetri, riferiscono i responsabili, sono arrivati fino a metà sala. A rendere noto l’episodio è stata la stessa Associazione AntiMafia Noi, che ha affidato ai social un messaggio netto: “Inutile dire che non ci lasciamo intimidire e andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta”. A firmarlo è Lorenzo Coluzzi, presidente della sezione Giovani di Noi. Il danneggiamento ha colpito uno spazio che, nelle intenzioni dell’associazione, rappresenta un presidio di legalità e aggregazione sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all’Infernetto, il primo locale Antimafia di RomaDanneggiata la vetrata dell’Ohana, il bistrot antimafia a Infernetto inaugurato nel 2022. Roma: vandalizzato locale antimafia 'Ohana', le immagini della vetrina spaccataLa notte di Pasqua a Roma qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia...