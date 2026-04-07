Indonesia il tetto dell'aeroporto a Giacarta crolla sotto il peso della pioggia | voli dirottati

Il tetto del Terminal 3 dell'aeroporto di Giacarta, Indonesia, si è piegato e infine è crollato a causa del peso della pioggia della stagione monsonica. Un video condiviso sui social mostra chiaramente il momento in cui la struttura cede, causando disagi ai voli in partenza e in arrivo. La situazione ha portato alla deviazione di alcuni voli, e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’incidente.

In un video diventato virale sui social, si vede il tetto del Terminal 3 dell'aeroporto Soekarno-Hatta di Giacarta cedere sotto la pioggia della stagione monsonica. Dodici voli sono stati dirottati e altri hanno subito ritardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cosa accadrà all’aeroporto di Malpensa e perché alcuni voli saranno dirottati su LinateL'aeroporto di Milano Malpensa subirà una chiusura parziale dal 16 marzo al 9 maggio per lavori, programmati, di riqualificazione su una delle sue... Voli dirottati, partenze cancellate o in ritardo all'aeroporto d'Abruzzo: giornata di disagi a causa della nebbiaLa nebbia che ha avvolto l'Abruzzo dalla serata di venerdì (27 febbraio) e nella mattinata di sabato 28 sta causando disagi nei trasporti aerei. Si parla di: Forti piogge in Indonesia, crolla il soffitto all’aeroporto Soekarno-Hatta: panico tra i passeggeri | VIDEO; Caos in Indonesia | crolla il tetto dello scalo Soekarno-Hatta.