Cosa accadrà all'aeroporto di Malpensa e perché alcuni voli saranno dirottati su Linate

Malpensa chiude parzialmente dal 16 marzo al 9 maggio a causa di lavori di riqualificazione su una delle sue piste. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le infrastrutture e garantire maggiore sicurezza ai voli. Per questa ragione, alcuni voli saranno dirottati su Linate, causando cambiamenti nei programmi di viaggio dei passeggeri. La chiusura temporanea interessa principalmente le rotte nazionali e internazionali di maggior traffico.

Ecco perché alcuni voli da e per l'aeroporto di Malpensa verranno riprogrammati su LinateIl 16 marzo, i lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico sulla pista 35L17R di Malpensa costringeranno a riprogrammare alcuni voli verso e da questo scalo.

L’aeroporto di Milano Malpensa chiude per metà dal 16 marzo al 9 maggio: voli dirottati su Linate, ecco qualiL’aeroporto di Milano Malpensa chiude dal 16 marzo al 9 maggio, causando disagi ai viaggiatori.

