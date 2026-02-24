Cosa accadrà all'aeroporto di Malpensa e perché alcuni voli saranno dirottati su Linate

Malpensa chiude parzialmente dal 16 marzo al 9 maggio a causa di lavori di riqualificazione su una delle sue piste. La decisione deriva dalla necessità di migliorare le infrastrutture e garantire maggiore sicurezza ai voli. Per questa ragione, alcuni voli saranno dirottati su Linate, causando cambiamenti nei programmi di viaggio dei passeggeri. La chiusura temporanea interessa principalmente le rotte nazionali e internazionali di maggior traffico.

