Omicidio al Big Town padre e figlio condannati a 28 anni di carcere

Un'udienza si è conclusa con la condanna di Giuseppe e Mauro Di Gaetano a 28 anni di carcere ciascuno. I due sono stati ritenuti colpevoli di omicidio volontario aggravato, per aver ucciso Davide Buzzi e aver tentato di uccidere e ferire gravemente Lorenzo Piccinini. La sentenza riguarda un episodio avvenuto al Big Town.

La vicenda risale alla notte del 1 settembre 2023 ed è avvenuta all’interno del locale Big Town di via Bologna. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Omicidio Big Town, gli indagati rimangono in carcere. Giovedì l'autopsia Cadde dal tetto durante i lavori: muore dopo due giorni in ospedale. Chi è la vittima Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. E si cerca personale . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Big Town: verdetto su omicidio Buzzi, 24 anni richiestiLa verità giuridica sulla notte di sangue del Big Town sta per essere pronunciata. "Il racket delle assunzioni nella nettezza urbana": padre e figlio condannati a 3 anniAl cognato e fratello degli imputati, nell'altro stralcio del processo, sono stati inflitti 6 anni. Gang Leaders, Corrupt Detectives & Stolen Identity | FBI Files Altri aggiornamenti su Big Town. Argomenti discussi: Omicidio del Big Town, ultimo atto. La sentenza è attesa per oggi. Omicidio del Big Town, ultimo atto. La sentenza è attesa per oggiÈ il momento della verità per la notte di sangue del Big Town. Nella giornata di oggi è infatti attesa la sentenza del processo per l’ omicidio del 43enne Davide Buzzi e per il ferimento del 23enne Lo ... ilrestodelcarlino.it L’omicidio del Big Town: ucciso al culmine della lite, venerdì l’addio a Davide BuzziFerrara, 12 settembre 2023 – Venerdì sarà il giorno del cordoglio e dell’addio per Davide Buzzi, il 43enne tatuatore originario di Codigoro ma residente a Pontelagoscuro ucciso al culmine di una lite ... ilrestodelcarlino.it