Il racket delle assunzioni nella nettezza urbana | padre e figlio condannati a 3 anni
Filippo e Giuseppe Freddoneve, padre e figlio di Porto Empedocle, sono stati condannati a tre anni di carcere per il loro coinvolgimento nel racket delle assunzioni nel settore della nettezza urbana. La sentenza deriva da un’indagine che ha ricostruito come i due abbiano influenzato le assunzioni di lavoratori, favorendo amici e parenti. Durante il processo, sono stati presentati messaggi e testimonianze che dimostrano un sistema di favoritismi e pressioni. La decisione della corte si basa su prove concrete raccolte durante l’indagine.
Al cognato e fratello degli imputati, nell'altro stralcio del processo, sono stati inflitti 6 anni. Le intercettazioni choc: "Appena sbagliano li infussunu" Tre anni di reclusione per Filippo e Giuseppe Freddoneve, padre e figlio di 61 e 36 anni, di Porto Empedocle. La sentenza è stata emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. I due erano stati arrestati insieme al cognato Giuseppe Migliara, 65 anni, già condannato in abbreviato a sei anni di reclusione, con l’accusa di avere messo a segno alcune estorsioni ai danni di imprenditori del settore della raccolta dei rifiuti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
