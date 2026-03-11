Piacenza racconta tre incontri allo Spazio Rosso Tiziano tra storie e folklore urbano

Si svolge allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza il ciclo di tre incontri intitolato “Piacenza racconta”, inserito nel calendario dei giovedì della Rosso Tiziano. L’evento è dedicato alle storie e al folklore urbano, offrendo un’occasione per condividere narrazioni e memorie della città attraverso diversi interventi. Le serate si concentrano sulla narrazione e sul racconto di sé, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera informale e partecipativa.

"Piacenza racconta" è un ciclo di tre incontri che si terrà allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza (inseriti nel calendario dei giovedì della Rosso Tiziano), dedicato al piacere del raccontare e soprattutto del raccontarsi.I primi due appuntamenti avranno un tono informale e partecipato: un.