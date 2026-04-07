IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza | la cerimonia di premiazione della II edizione

Si avvicina alla conclusione la seconda edizione del concorso multimediale intitolato “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”. L’evento è promosso dalla Pro Loco Teggiano e vede il sostegno, anche per quest’anno, della Fondazione Banco di Napoli. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Teggiano, segnando la conclusione di questa iniziativa dedicata alla promozione culturale e artistica del territorio.

Si avvia alla conclusione la seconda edizione del concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Teggiano e sostenuta, per il secondo anno consecutivo, dalla Fondazione Banco di Napoli. L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per giovedì 9 aprile 2026, alle ore 15:00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, luogo simbolico scelto non a caso per coinvolgere direttamente il mondo della scuola e avvicinare sempre più i giovani alle iniziative culturali del territorio. Il concorso, abbinato alla 30ª edizione della “Tavola... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Giacobbo e Strabioli alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma InternationalROMA – Sabato 7 marzo il Teatro Ghione di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma International,... Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola BoraVenerdì 27 marzo alle ore 17:00, presso la Scuola Normale Superiore (Aula Stemmi), in Piazza dei Cavalieri si tiene la premiazione della quinta... Concorso IncontrArti a Teggiano: il 9 aprile la cerimonia di premiazione della II edizione Si parla di: Arte, memoria e territorio: emozione e partecipazione alla II Edizione del Premio Mattia Paesano. IncontrArti a Teggiano: i giovani raccontano la Principessa Costanza: giovedì 9 aprile le premiazioni IncontrArti a Teggiano: i giovani raccontano la Principessa ...Si conclude la 2ª edizione di IncontrArti a Teggiano. Giovedì 9 aprile la premiazione degli studenti e dei creativi presso l'IIS Pomponio Leto ... infocilento.it A Teggiano 3 giorni da record nel borgo UnescoDiventerà un film la storica rievocazione medievale Alla Tavola della Principessa Costanza svoltasi a Teggiano, nel Salernitano, patrimonio UNESCO. Per la prima volta in trent'anni, una troupe ... ansa.it