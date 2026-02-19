Incidente agricolo a Elice | il trattore si sfrena e lo travolge uomo finisce in ospedale

Giovedì 19 febbraio, un uomo è rimasto ferito in un incidente agricolo a Elice quando il suo trattore, improvvisamente fuori controllo, lo ha travolto. La macchina si è sganciata mentre l’uomo tentava di fermarla, causando gravi ferite. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte rumore prima che il mezzo si fermasse solo dopo aver schiacciato l’uomo contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica resta ancora da chiarire.

Il fatto è avvenuto in contrada Bastioni. Soccorso dal 118, il 70enne ha riportato un politrauma Il trattore si sfrena e lui, nel tentativo di fermarlo, viene travolto dal mezzo. Incidente agricolo, nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, nelle campagne di Elice. In ospedale è finito un settantenne del posto. Il fatto è avvenuto in contrada Bastioni, zona Elice Bassa. L'uomo stava caricando dei materiali sul veicolo che, improvvisamente, avrebbe ripreso la marcia. Lui, nel tentativo di fermarlo, è stato investito. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto il 118, che lo ha trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

