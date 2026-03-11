Un uomo di 65 anni, noto imprenditore nel settore immobiliare di Treviso, è morto all’ospedale di Belluno dopo aver subito un malore durante una giornata sulle piste da sci. Dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche, è deceduto otto giorni più tardi. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale, che si prepara a ricordarlo.

La città di Treviso piange la scomparsa di Michele Cavallero, 65 anni, noto proprietario immobiliare del centro storico, deceduto nel pomeriggio di lunedì all’ ospedale di Belluno dopo giorni di ricovero in condizioni critiche. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra conoscenti, amici e molti cittadini che lo avevano conosciuto nel corso degli anni per la sua attività e per la forte presenza nella vita sociale locale. Cavallero era una figura molto conosciuta nel capoluogo della Marca, città in cui era nato e dove aveva trascorso gran parte della sua vita. Pur mantenendo un legame saldo con Treviso, negli ultimi anni divideva spesso il suo tempo con Cortina d’Ampezzo, località diventata per lui una seconda casa e luogo dove coltivava una delle sue più grandi passioni: lo sci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Malore sulle piste da sci, il noto imprenditore Michele Cavallero muore a Belluno dopo 8 giorni

