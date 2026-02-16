Autostrada A1 incidente tra Firenze sud e Incisa | tir invade carreggiata opposta Traffico bloccato
Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina. Il veicolo si è scontrato con le auto in transito, provocando code lunghe e disagi per chi percorreva quella zona. La polizia sta ancora accertando le cause dell'incidente, mentre i mezzi di soccorso sono sul posto per gestire la situazione.
RIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE) – Mattinata di disagi oggi, 16 febbraio 2016, sul tratto fiorentino dell'autostrada A1. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 08:25 nel comune di Rignano sull Arno al km 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello per un incidente stradale. Un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. Sul posto stanno operando due squadre e inviato un'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. Traffico Bloccato su entrambe le carreggiate.
Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioni
Un incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni.
Autostrada A1: incidente in galleria, tir sbanda fra Firenze sud e Incisa Reggello. Lunghe code
Un tir ha sbandato questa pomeriggio sull’autostrada A1, tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando un incidente in galleria.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e IncisaCoinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 5 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma. Altri 2 km all'uscita ... tg24.sky.it
Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello. Tratto chiusoIncidente nel tratto fiorentino dell'autostrada A1 oggi, 14 febbraio 2026. Alle 16:20 circaè stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, ... firenzepost.it
