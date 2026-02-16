Autostrada A1 incidente tra Firenze sud e Incisa | tir invade carreggiata opposta Traffico bloccato

Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina. Il veicolo si è scontrato con le auto in transito, provocando code lunghe e disagi per chi percorreva quella zona. La polizia sta ancora accertando le cause dell'incidente, mentre i mezzi di soccorso sono sul posto per gestire la situazione.

RIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE) – Mattinata di disagi oggi, 16 febbraio 2016, sul tratto fiorentino dell'autostrada A1. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 08:25 nel comune di Rignano sull Arno al km 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello per un incidente stradale. Un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. Sul posto stanno operando due squadre e inviato un'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. Traffico Bloccato su entrambe le carreggiate.

