Incidente sulla Pontina tamponamento tra due furgoni | lunghe code e traffico in tilt

Un tamponamento tra due furgoni si è verificato sulla Pontina, poco dopo le 8, all'altezza di Castel Romano. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti nel traffico, creando disagi per i pendolari diretti verso Roma. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre si attende la riapertura completa della carreggiata.

Ore difficili per i pendolari in viaggio verso la Capitale, a causa di un incidente stradale che si è verificato dopo le 8 all'altezza di Castel Romano.Un tamponamento lungo la carreggiata in direzione nord ha coinvolto due furgoni, uno dei quali è uscito fuori strada finendo contro il guard rail.

Pontina paralizzata dopo un violento incidente tra furgoni: traffico in tilt e code chilometriche verso la capitale - È così che la Pontina, ancora una volta, si è trasformata in una lunghissima colonna di veicoli fermi dopo l’i ... msn.com

Imbocca la Pontina al contrario, attimi di paura: si crea un incidente - Un’auto che avanza nel senso sbagliato, clacson, segnalazioni e una manovra ... h24notizie.com

#Pontina - Incidente altezza "Aprilia 2", direzione Latina. Oltre 8 km di coda - facebook.com facebook

