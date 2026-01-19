incidente a ceciliano ci sono due feriti gravi

Nella mattinata di oggi, a Ceciliano, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli, risultando in due feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le condizioni delle persone coinvolte vengono monitorate.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Ci sono due feriti gravi nell’incidente avvenuto questa mattina a Ceciliano. Lo scontro fra due automobili si è verificato poco dopo le 10.30, sul posto i mezzi del 118 sono dovuti intervenire per soccorrere due persone. Intervenuta: auto infermieristica di Arezzo, ambulanza infermierizzata di Subbiano, Croce Bianca di Arezzo e Croce Rossa di Arezzo, oltre a vigili del fuoco e polizia municipale. Un uomo di 45 anni è ricoverato all'ospedale San Donato, un 81enne è stato invece trasportato con Pegaso alle Scotte di Siena. Entrambi sono in codice 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente stradale a Ceciliano: due feriti gravi, uno trasportato alle Scotte con Pegaso

Alle 10:35, l’ASL Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un incidente stradale a Ceciliano, nel comune di Arezzo. L’incidente, che ha coinvolto due veicoli, ha causato due feriti gravi, uno dei quali è stato trasportato alle Scotte con l’elicottero Pegaso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e stabilire le successive operazioni di soccorso.

