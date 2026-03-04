Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli | ci sono feriti traffico bloccato in direzione Pozzuoli

Due camion e un bus sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dello svincolo di Agnano. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine per soccorrere i feriti e gestire il traffico, che risulta fortemente rallentato in direzione Pozzuoli. La strada è attualmente bloccata, causando notevoli disagi alla circolazione.

Lo scontro tra i tre mezzi pesanti si è verificato nei pressi dello svincolo di Agnano: sul posto ambulanze e forze dell'ordine per soccorrere i feriti e gestire la viabilità, fortemente rallentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente in autostrada tra auto e camion, ci sono feriti. Traffico bloccato per oreOrvieto, 18 dicembre 2025 – Grave incidente con persone ferite avvenuto nella prima mattinata di oggi, 18 dicembre sul tratto dell’autostrada A1 tra... Incidente lungo la Tangenziale Sud in direzione Milano: tre mezzi coinvolti e due feriti, traffico in tiltUn incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, 6 febbraio, lungo la tangenziale Sud di Torino, all'altezza di corso Allamano in direzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tangenziale di Napoli. Temi più discussi: Camionista evita incidente ma perde una decina di mucche tra le auto in tangenziale a Milano; Scontro tra camion e auto: due feriti e lunghe code sull'Adriatica; Scontro tra tir in A4, uno dei mezzi prende fuoco: gli autisti erano appena usciti dagli abitacoli, fiamme in autostrada; Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio: tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14. Incidente sulla Tangenziale di Napoli: oltre 2 chilometri di coda all'uscita Agnano in direzione PozzuoliGrave incidente sulla Tangenziale di Napoli avvenuto questa mattina, 4 marzo, poco dopo le ore 9:30, quando, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita ... ilmattino.it Incidente sull'A1, camion sbanda: 8 chilometri di coda nei pressi di NapoliLungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra lo svincolo Villa Literno-Pomigliano e il bivio con la diramazione Capodichino, ... msn.com Napoli Attenzione automobilisti! Nelle prossime notti la D02 Diramazione Capodichino sarà chiusa al traffico tra lo Svincolo di Capodichino e la Tangenziale di Napoli (km 2.9 – 3.2). Orario di chiusura: dalle 23:00 alle 06:00 Le notti interessate: • Lun 0 facebook Chiusura notturna D02 Capodichino Dal 02 al 05 marzo, nelle ore 23:00–06:00, il tratto tra Svincolo Capodichino e Tangenziale di Napoli (km 2.9–3.2) sarà chiuso al traffico. Info e dettagli: shorturl.at/5ASk9 #CittàMetropolitanadiNapoli #Viabilità x.com