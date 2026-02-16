Toscana incidenti sul lavoro | 54enne precipita in una cava a Carrara è grave A Livorno operaio cade in una botola

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una cava a Carrara, a causa di un incidente avvenuto questa mattina. L’uomo stava lavorando nel sito quando ha perso l’equilibrio ed è finito in un’area profonda. A poca distanza, a Livorno, un operaio è caduto in una botola aperta, riportando ferite serie. Due eventi che dimostrano quanto siano pericolosi i lavori in ambiente minerario e industriale.

CARRARA – Ancora due incidenti sul lavoro in Toscana. E' accaduto oggi, 16 febbraio 2026. Il primo, il più grave, a Carrara dove intorno alle 8.30 di stamattina un uomo di 54 anni è caduto da una bancata in una cava del bacino di Miseglia, riportando un trauma cranico e lo schiacciamento degli arti inferiori. L'uomo è stato portato all'ospedale di Cisanello (Pisa) con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti, oltre all'Elisoccorso, l'ambulanza presente in zona Fantiscritti – Miseglia con medico e infermiere, 112 e 115, oltre agli operatori della Medicina sul lavoro. Il secondo incidente è avvenuto a Livorno, all'interno dei cantieri Benetti di Porta a Mare, dove intorno alle 14.