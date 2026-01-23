Incidente sul lavoro a Fregene | giardiniere cade dalla scala e sbatte la testa è grave

A Fregene, un giardiniere è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla scala durante un intervento di potatura. L’incidente si è verificato in un contesto lavorativo, causando ferite alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono oggetto di approfondimento.

Incidente sul lavoro a Fregene dove un giardiniere è caduto dalla scala durante un lavoro di potatura. Immediatamente soccorso, è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale in gravi condizioni. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio.Secondo una prima ricostruzione.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

