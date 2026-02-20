Auto finisce nel fosso pieno d’acqua | donna resta incastrata

Una donna è rimasta incastrata dopo aver perso il controllo della sua auto, che è finita nel fosso pieno d’acqua lungo la strada regionale SR353 a Castions di Strada questa mattina alle 9.30. L’incidente si è verificato mentre percorreva la strada, causando il blocco del traffico locale. La donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i paramedici, che hanno estratto la donna e verificato le sue condizioni. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Incidente nella mattinata di oggi lungo la strada regionale 353, nel territorio di Castions di Strada. Il veicolo si è ribaltato su un fianco ed è terminato in un canale Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, 20 febbraio, intorno alle 9.30, lungo la strada regionale SR353, nel territorio comunale di Castions di Strada. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada ed è finita in un fosso pieno d'acqua. Dopo aver perso aderenza, il veicolo si è ribaltato su un fianco, fermandosi all'interno del canale. Alla guida c'era una donna che, nell'impatto, è rimasta incastrata con un braccio sotto la vettura.