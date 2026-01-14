Travolto all’alba e ucciso sull’asfalto | incidente mortale a Fano

Nella mattinata del 14 gennaio 2026, a Fano, un uomo di 81 anni è stato investito e ha perso la vita in via del Ponte a San Lazzaro di Fano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, coinvolgendo un veicolo e causando una grave perdita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Fano, 14 gennaio 2026 – Travolto all'alba e ucciso sull'asfalto. Un uomo di 81 anni ha perso la vita questa mattina, poco dopo le 8, investito da un'auto in via del Ponte a San Lazzaro di Fano. L'impatto non gli ha lasciato scampo. L'uomo investito da una 35enne. Secondo le prime informazioni, l'anziano è stato colpito da una Fiat Punto bianca condotta da una donna di 35 anni residente a Cartoceto. L'incidente è avvenuto lungo via del Ponte, in un tratto ora al centro degli accertamenti. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è arrivato il 118, ma per l'81enne non c'è stato nulla da fare.

