San Severo | martellata mortale 33enne arrestato e

A San Severo, nella provincia di Foggia, un uomo di 33 anni è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di aver ucciso con un martello un giovane di nome Nyassi Mamina in una zona di forte marginalità. La vittima è deceduta a seguito dell’aggressione, che si è verificata in un’area frequentata da persone in condizioni di disagio. La polizia ha intercettato e fermato l’indagato poco dopo l’accaduto.

Una tragedia ha colpito il tessuto sociale di San Severo, nel cuore della provincia di Foggia. Un uomo di 33 anni è stato arrestato venerdì scorso per l’uccisione con un martello del giovane Nyassi Mamina, avvenuta in una zona di forte marginalità. L’udienza di convalida si è tenuta questa mattina dinanzi al giudice Dello Iacovo. Il sospettato, Toure Boubaka, ha scelto il silenzio assoluto durante il procedimento. La difesa chiede misure meno afflittive, pur riconoscendo le difficoltà abitative attuali. Il Silenzio Accusatore e la Dinamica del Crimine. Toure Boubaka, cittadino senegalese di 33 anni, ha esercitato il diritto di non rispondere alle domande del magistrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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