Grave incidente in A14 | auto contro la ' cuspide' della deviazione autostradale un morto e un ferito

Un incidente grave si è verificato sulla A14, coinvolgendo un'auto che, per motivi ancora da chiarire, ha urtato contro la cuspide in cemento armato di una deviazione autostradale in direzione sud. L’impatto ha causato un morto e un ferito, entrambi soccorsi sul posto dai mezzi di emergenza. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e la dinamica dell’accaduto.

E' successo intorno alle 7 di oggi, martedì 7 aprile, al casello di San Severo (direzione sud). Nulla da fare per il conducente dell'auto, morto sul colpo; ferita in gravi condizioni la donna che viaggiava con lui Grave incidente stradale in A14, dove per cause in corso di accertamento un'autovettura in transito in direzione sud si è schiantata contro la 'cuspide' in cemento armato di una deviazione autostradale. Il fatto è successo intorno alle 7 di oggi, martedì 7 aprile, all'altezza del casello di San Severo. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una sola autovettura, con a bordo un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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