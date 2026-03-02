Incidente sulla statale Naro-Camastra | scontro fra auto carica di operai albanesi e un camion morto 24enne

Un incidente si è verificato sulla statale Naro-Camastra, coinvolgendo un’auto carica di operai albanesi e un camion. Nell’incidente sono morte una persona di 24 anni e cinque sono rimaste ferite, due in modo grave. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 410, conosciuta come “Di Naro”, che collega Naro a Camastra. I soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Un morto e cinque feriti, due dei quali in gravissime condizioni. È questo il drammatico bilancio dell'incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 410, denominata “Di Naro”, che collega la Fulgentissima con Camastra. A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Incidente mortale sulla Naro – Camastra: traffico bloccatoIl violento impatto si è verificato nei pressi del bivio per Agrigento. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un’autovettura e un mezzo pesante. grandangoloagrigento.it

Tragico schianto a Naro, un morto e sei feritiE’ di un morto e sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 410 Di Naro al km 14,432 a Naro, nell’Agrigentino. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un mezzo p ... grandangoloagrigento.it

