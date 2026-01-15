Crolla gru in cantiere è tragedia | morti e feriti Le immagini atroci
Un incidente in un cantiere in Thailandia ha causato il crollo di una gru, provocando vittime e feriti. L’accaduto evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza sul lavoro in ambito edile. Le immagini del disastro mostrano le conseguenze di eventuali negligenze, sottolineando l’importanza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie e tutelare la vita dei lavoratori.
L’ombra lunga della negligenza torna a oscurare i cantieri della Thailandia, trasformando l’asfalto in un teatro di lamiere contorte e polvere. Nella periferia di Bangkok, il silenzio di un cantiere autostradale è stato squarciato da un boato sordo: una gru di imponenti dimensioni è collassata improvvisamente, travolgendo tutto ciò che si trovava sulla sua traiettoria. Le immagini che giungono dal luogo del disastro sono spaventose e mostrano un cumulo di lamierCrolla gru in cantiere, è tragedia: morti e feriti. Le FOTO atrocie e cemento contorto che giace sopra un camion completamente schiacciato dal peso insostenibile della struttura metallica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
