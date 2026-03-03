Caos in A14 | doppio incidente tra tir ad Ancona autostrada chiusa verso sud e due feriti

Oggi lungo l'autostrada A14 tra Ancona e il sud si sono verificati due incidenti coinvolgendo tir, che hanno portato alla chiusura temporanea del tratto. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorsi. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere l'intervento delle squadre di emergenza e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Ancona, 3 marzo 2026 - Risveglio da incubo per gli automobilisti e gli autotrasportatori in transito lungo il tratto marchigiano dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Alle prime luci dell'alba di oggi, un doppio e violento incidente che ha coinvolto una carovana di mezzi pesanti ha letteralmente paralizzato la viabilità, costringendo alla chiusura temporanea del tratto in direzione sud, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud. Il primo schianto: coinvolta una cisterna di gasolio Il primo, grave allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino all'altezza del chilometro 229, in direzione Pescara. Per cause che sono ora al vaglio degli inquirenti, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in una carambola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

