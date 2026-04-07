Incidente a Pasquetta in Val Vigezzo | schianto tra due auto quattro feriti

Nella giornata di Pasquetta, in Val Vigezzo, si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 337. Due automobili sono entrate in collisione frontale, provocando il ferimento di quattro persone. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 aprile e le cause dell’impatto sono ancora da determinare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

É successo nel pomeriggio di lunedì 6 aprile sulla strada statale 337. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico É successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile, sulla strada statale 337, dove per causa ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente. Nello schianto, sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola, che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti, rimasto incastrato all'interno dell'auto, e i volontari dell'ambulanza di Villadossola. Gli altri tre sono invece riusciti a uscire da soli dalle auto e sono stati soccorsi sul posto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Schianto tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 annoGrave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Schianto frontale tra due auto a Traversetolo: quattro feriti, tra cui due bimbi di 10 e 1 annoGrave incidente stradale nella serata di mercoledì 4 febbraio a Traversetolo, in corrispondenza delle curve del Masdone. Argomenti più discussi: Incidente a Pasquetta in Val Vigezzo: schianto tra due auto, quattro feriti; Scontro frontale in Valle Vigezzo: quattro feriti sulla Statale 337; Valle Vigezzo, frontale al rientro dalle feste. Incidente a Pasquetta in Val Vigezzo: schianto tra due auto, quattro feritiÉ successo nel pomeriggio di lunedì 6 aprile sulla strada statale 337. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico ... novaratoday.it Valle Vigezzo. Buttogno, frazione di Santa Maria. Campane di Pasqua festose che a gloria quest’oggi cantate…(G. Rodari) - facebook.com facebook