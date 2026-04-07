Incentivo all’esodo | Cassazione blocca la Naspi per accordi consensuali

La Corte di Cassazione ha deciso che chi accetta un incentivo all’esodo attraverso un accordo consensuale non può ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi. La sentenza, numero 6988 del 2026, conferma questa posizione e ha effetti diretti sui lavoratori coinvolti in procedure di ricollocazione volontaria. La decisione si basa su norme che regolano i diritti in materia di sussidi di disoccupazione e accordi di uscita volontaria.

La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 69882026, ha stabilito che chi accetta un incentivo all’esodo tramite accordo consensuale perde il diritto a percepire l’indennità Naspi. La decisione chiude un lungo periodo di incertezza giuridica sulla natura della disoccupazione involontaria. Il caso nasce dal percorso di una lavoratrice che aveva concordato con il proprio datore di lavoro la fine del rapporto professionale. Tale risoluzione era avvenuta in sede sindacale e prevedeva il pagamento di una somma economica come incentivo per lasciare l’azienda. Inizialmente l’ente previdenziale aveva erogato l’indennità di disoccupazione, per poi chiederne indietro il rimborso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incentivo all’esodo: Cassazione blocca la Naspi per accordi consensuali Cassazione: addio NASpI firma accordi consensualiLa Corte di Cassazione ha stabilito un confine netto tra risoluzione consensuale e accesso all’indennità di disoccupazione. Naspi a rischio per chi accetta l’incentivo all’esodo: senza lettera di licenziamento niente indennitàL’indennità di disoccupazione (Naspi) spetta solo nei casi tipizzati dalla legge, e quindi – salvo ipotesi eccezionali – in presenza di una formale... Temi più discussi: Diritto alla NaSPI in caso di risoluzione consensuale del rapporto - DB; Disoccupazione NASpI, devi restituirla se hai lasciato il lavoro senza licenziamento, ma con un accordo: nuova sentenza; NASpI: Disoccupazione da restituire senza lettera di licenziamento. Sentenza Corte di Cassazione; Accetta l'uscita incentivata proposta dall'azienda e riceve la Naspi, poi la doccia fredda: così una lavoratrice dovrà restituire i soldi ricevuti. Accetti la buonuscita? Potresti dire addio alla Naspi: cosa dice la CassazioneIncentivi all’esodo, la Cassazione spiega perché potresti perdere l’indennità di disoccupazione Inps. La sentenza 6988/2026 ... quifinanza.it Cassazione nega Naspi dopo incentivi all’esodo volontario: svolta per i lavoratoriNaspi e risoluzione consensuale: cosa cambia dopo la nuova Cassazione La recente ordinanza n. 6988/2026 della Corte di Cassazione ridisegna gli equili ... assodigitale.it Bonus Giorgetti, più soldi in busta paga per chi va in pensione prima: come funziona l’incentivo - facebook.com facebook Ulteriore incentivo, da parte di Rubio, per #Putin a testare l’articolo 5 della #NATO. x.com