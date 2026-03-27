Naspi a rischio per chi accetta l’incentivo all’esodo | senza lettera di licenziamento niente indennità

Chi riceve un incentivo all’esodo e non riceve una lettera di licenziamento potrebbe perdere il diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. La legge prevede che l’indennità sia riconosciuta solo in determinati casi e con documentazione ufficiale di cessazione del rapporto di lavoro. Senza questa lettera, l’assegno non viene erogato, anche se si mantiene l’aspettativa di perdere il lavoro.

L’ indennità di disoccupazione ( Naspi ) spetta solo nei casi tipizzati dalla legge, e quindi – salvo ipotesi eccezionali – in presenza di una formale lettera di licenziamento: senza questo documento, l’accordo con cui il lavoratore accetta di lasciare il lavoro in cambio di un incentivo all’esodo non basta a ottenere il trattamento. È questo il principio formulato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 69882026), che interviene su una vicenda che ha suscitato un certo clamore ma che, a ben vedere, si limita ad applicare in modo lineare il dato normativo. Il caso. Il caso nasce da una riorganizzazione aziendale che aveva spinto una lavoratrice a concordare la fine del rapporto mediante una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo. 🔗 Leggi su Open.online

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