Incendio Alto Reno Terme i droni controllano il fronte del fuoco In fumo 50 ettari di bosco

Dopo due giorni di incendio nell’Appennino dell’Alto Reno Terme, i vigili del fuoco stanno monitorando il fronte del fuoco con l’ausilio di droni. L’incendio ha interessato circa 50 ettari di bosco e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto sono presenti diverse squadre di soccorso e mezzi antincendio, impegnati a contenere l’estensione delle fiamme e a prevenire ulteriori danni.

Alto Reno Terme (Bologna), 7 aprile 2026 - Dopo due giorni di inferno in Appennino, in Alto Reno tra Biagioni e Pracchia, dove un imponente incendio ha distrutto, con un fronte di circa 800 metri, oltre 50 ettari di bosco, ora è iniziata la delicata fase della bonifica, atta a scongiurare la ripresa dell’incendio. Come fanno sapere i vigili del fuoco questa mattina, dopo un lavoro ininterrotto di oltre 48 ore, tra Pasqua e Pasquetta, con quattordici mezzi e tre Canadair: “Dopo una notte di costante osservazione, proseguono le operazioni nell'area colpita dal vasto incendio. Durante le ore notturne, il fronte del fuoco è stato costantemente monitorato tramite l'utilizzo di droni equipaggiati con termocamere, permettendo alle squadre di terra di individuare con precisione i punti caldi residui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio Alto Reno Terme, i droni controllano il fronte del fuoco. In fumo 50 ettari di bosco Leggi anche: Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEODa ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. Temi più discussi: Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEO; Incendio ad Alto Reno Terme, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme: Oltre 40 ettari di bosco in fumo; Incendio ad Alto Reno Terme: Fiamme in zone inaccessibili, bruciati oltre 40 ettari di bosco; Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia. Incendio Alto Reno Terme, i droni controllano il fronte del fuoco. In fumo 50 ettari di boscoIn corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco: i punti critici, canadair ed elicottero in azione per spegnere i focolai ancora attivi ... ilrestodelcarlino.it Incendio Alto Reno Terme: monitoraggio notturno con droni, riprendono i lanci aerei per la bonificaDopo una notte di costante osservazione, proseguono le operazioni nell’area colpita dal vasto incendio boschivo di Alto Reno Terme, che ha interessato circa 50 ettari. Durante le ore notturne, il fron ... sassuolo2000.it Continuano le opere di bonifica per l’incendio di Alto Reno Terme x.com Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per contenere il vasto incendio boschivo divampato sull’Appennino tra Alto Reno Terme e una porzion... - facebook.com facebook