Durante il pranzo di Pasqua, un incendio è divampato nel parcheggio del Living Garden, mettendo in allarme gli ospiti e il personale. Il personale presente sul posto è intervenuto prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza i clienti e a evitare conseguenze più gravi. I clienti hanno espresso gratitudine per la risposta rapida e efficace degli addetti, che hanno gestito l’emergenza con decisione e professionalità.

Il personale del Living Garden è stato lodato dai clienti per la gestione di un incendio scoppiato improvvisamente nel parcheggio durante il pranzo di Pasqua. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza tutte le persone presenti nel locale. L’evento ha colpito i commensali in un momento di alta tensione, trasformando una festività familiare in un’esperienza emotivamente pesante. Nonostante lo spavento, l’efficacia della risposta interna ha evitato che il panico prendesse il sopravvento tra gli ospiti. La professionalità del servizio sotto pressione. Una cliente ha espresso pubblicamente la sua gratitudine verso tutto lo staff attraverso un messaggio sulla pagina Facebook della struttura, sottolineando come i dipendenti abbiano agito per limitare i danni nel modo più efficace possibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Pasqua al Living Garden: staff eroico salva gli ospiti

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