Rita De Crescenzo risulta irreperibile per tre volte alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate
Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, è risultata irreperibile in tre diverse occasioni durante le notifiche dell’Agenzia delle Entrate di Napoli. Gli avvisi di deposito atti sono stati inviati senza successo, poiché non è stata trovata a riceverli. La notifica è stata quindi effettuata per irreperibilità. La donna non è stata raggiunta né per i primi né per i successivi tentativi.
La nota tiktoker napoletana ha ricevuto tre avvisi di deposito atti, notificati per irreperibilità. Mittente: Agenzia delle Entrate di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
