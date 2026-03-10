Rita De Crescenzo risulta irreperibile per tre volte alle notifiche dell'Agenzia delle Entrate

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, è risultata irreperibile in tre diverse occasioni durante le notifiche dell’Agenzia delle Entrate di Napoli. Gli avvisi di deposito atti sono stati inviati senza successo, poiché non è stata trovata a riceverli. La notifica è stata quindi effettuata per irreperibilità. La donna non è stata raggiunta né per i primi né per i successivi tentativi.