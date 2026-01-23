È stata inaugurata questa mattina a Bibbiena la nuova sede del centro diurno “L’isola che non c’è”, gestito dall’azienda Tuttosicurezza. La struttura, situata presso la stazione, sostituisce la precedente sede di Piazza della Resistenza, chiusa quasi un anno fa. Questa nuova sede consentirà di offrire servizi di supporto alle persone con disabilità nella zona, garantendo continuità e miglioramento delle attività.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – E’ stata inaugurata questa mattina, la nuova sede del centro diurno “L’isola che non c’è”, nella struttura resa disponibile dall’azienda Tuttosicurezza e dopo quasi un anno di chiusura della precedente sede in Piazza della Resistenza. L’Assessore al sociale Francesco Frenos: “Dopo aver trovato i locali, che sono stati presi in affitto da Tuttosicurezza, oggi possiamo ripartire. Ringrazio gli operatori e per primo il coordinatore Giammarco Mellini che in questo periodo di lunga attesa hanno comunque garantito la continuità di assistenza nei confronti dei ragazzi”. La struttura in questione ha una superficie di circa 400 metri quadrati, composta da sale comuni, cucina, terrazza e una camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Inaugurata la nuova sede del Centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazione

