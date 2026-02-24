Il pianeta elettronico dei Planet Opal approda a Hangar Teatri

Il progetto musicale Planet Opal porta in scena un mix di sound elettronico ispirato a post-punk e post-disco. La causa è la volontà di reinterpretare queste influenze attraverso un approccio sound-system. La band si esibirà all’Hangar Teatri venerdì 6 marzo alle 20:30, portando sul palco un repertorio che unisce ritmi energici e atmosfere innovative. La serata promette di offrire un’esperienza sonora coinvolgente per gli appassionati di musica alternativa.

Un progetto di musica elettronica che si ispira alle scene post-punk e post-disco, ri-codificandole in chiave sound-system: sono i Planet Opal, che andranno in scena all'Hangar Teatri venerdì 6 marzo alle 20:30. Ad aprire il concerto, in collaborazione con il Kino Šiška, ci sarà Tachyon, produttore di musica elettronica. Il nome Planet Opal richiama l'opale, un minerale che assume diverse sfaccettature a seconda della luce: questo è quello che fa la musica dei Planet Opal, che risulta diversa in base all'umore di quando la si ascolta.