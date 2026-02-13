Napoli rogo davanti al campo rom di Secondigliano | traffico in tilt

Questa mattina a Napoli, un incendio davanti al campo rom di Secondigliano ha causato il blocco del traffico. I carabinieri sono intervenuti dopo che qualcuno ha dato alle fiamme una vettura abbandonata, cercando di creare disagi alla circolazione lungo Via Circumvallazione Esterna 167. Un testimone ha riferito di aver visto alcune persone aggirarsi nei pressi dell’auto prima che scoppiasse il rogo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione questa mattina in Via Circumvallazione Esterna 167, di fronte al campo rom di Secondigliano, dove i carabinieri sono intervenuti dopo che era stata data alle fiamme la carcassa di un’auto, con l’evidente intento di bloccare la circolazione stradale. Secondo quanto si apprende, il gesto sarebbe riconducibile a un’interruzione dell’erogazione idrica presso il campo rom, dovuta a lavori di riparazione su una conduttura. Il rogo del veicolo ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre l’Asia è stata attivata per le operazioni di sgombero e ripristino dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, rogo davanti al campo rom di Secondigliano: traffico in tilt Approfondimenti su napoli rogo Roma, il 18enne bosniaco ritrovato legato mani e piedi davanti al campo rom di via Salviati Tamponamento degenera in rissa: traffico in tilt davanti al Comune di Eboli Un incidente tra veicoli avvenuto in via Ripa, davanti al Comune di Eboli, è sfociato in una rissa tra gli automobilisti coinvolti. Ultime notizie su napoli rogo Argomenti discussi: Napoli: incendio in una pizzeria a Secondigliano, palazzo evacuato – video; Napoli, danni ingenti dopo incendio in pizzeria e gommista a Secondigliano. Ventuno sfollati, 2 case inagibili; Riapre oggi il Parco dell’Irno dopo il rogo, escluso il dolo; Ore 18 del 12 febbraio. Napoli, rogo in pizzeria a Secondigliano: 19 evacuati rientrano a casa, esclusa pista dolosaNapoli - Le fiamme hanno lasciato dietro di sé pareti annerite, serrande deformate e un intero stabile svuotato in fretta nel cuore della notte. A distanza di ... pupia.tv Napoli, rogo in pizzeria a Secondigliano: 19 evacuati rientrano a casa, esclusa pista dolosa (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com facebook