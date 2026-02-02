Eroina in bocca e raid nei supermercati | due arresti in un giorno

Da bolognatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini stranieri sono stati arrestati nelle ultime 24 ore a Bologna. Uno spaccia in zona Bolognina, l’altro ruba nei supermercati del centro. Entrambi sono irregolari e sono finiti in manette dopo le operazioni delle forze dell’ordine.

Il primo intervento della Squadra mobile (IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso), durante un servizio in borghese tra piazza dell’Unità e il supermercato Pam di via di Corticella, ha portato a individuare un uomo in bicicletta tra via di Saliceto e le zone limitrofe. Si tratta di un cittadino nigeriano 41 anni, con precedenti per rapina e lesioni, che cedeva dosi di eroina a giovani acquirenti, prelevandole direttamente dalla bocca per poi nascondere il denaro ricevuto. Al momento del fermo, la situazione è degenerata il pusher ha cercato di disfarsi della droga gettandola in un tombino, poi ha aggredito i poliziotti con pugni e gomitate nel tentativo di sottrarsi all'arresto, ma è stato bloccato.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

