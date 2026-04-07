In rosso per la Strapazzata | la tradizione celebra la regata delle Repubbliche marinare

A un mese dall’attesa ripresa, la cittadina si prepara a organizzare la tradizionale regata delle Repubbliche marinare, evento molto amato dalle famiglie locali. Le iscrizioni sono state aperte per la “Strapazzata”, prevista per sabato 25 aprile, dopo un’assenza di 11 anni nel calendario degli eventi cittadini. La manifestazione torna a coinvolgere la comunità in una giornata che unisce sport e tradizione, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

Pisa, 7 aprile 2026 – Ad un mese dall’evento cittadino preferito dalle famiglie pisane, ritornata dopo 11 anni di attesa nel 2025, aperte le iscrizioni alla “Strapazzata” in programma sabato 25 aprile. Se lo scorso anno i partecipanti hanno potuto correre e camminare tutti vestiti di rosa, per celebrare l’attesa del ritorno dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia dopo 45 anni a Pisa, sarà rossa la maglia riservata quest’anno ai primi 1.500 preiscritti, per celebrare l’attesa della regata storica delle Repubbliche Marinare che si terrà il 2 giugno a Pisa sulle acque dell’Arno. La Strapazzata, giunta al 45° anno, tornata nel suo luogo di origine del 1982, ovvero sotto la torre della Cittadella, vedrà la novità della musica lungo i percorsi da 5 e 10 km dislocati in città, con dj set ed altre sorprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In rosso per la “Strapazzata”: la tradizione celebra la regata delle Repubbliche marinare Salis alza il budget femminile per la regata delle Repubbliche Marinare: “Guadagneranno come gli uomini”La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che dall’edizione 2026 della regata delle Antiche Repubbliche marinare gli equipaggi femminili... Leggi anche: Cento mila euro per una tensostruttura remiera ai Navicelli: riparo invernale per i galeoni della Regata delle Repubbliche Marinare