Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | cosa ha detto su Israele

Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati. La decisione arriva dopo le sue recenti dichiarazioni su Israele, che Parigi ha giudicato inaccettabili. La ministra degli Esteri francese ha accusato Albanese di aver superato i limiti, e ora si aspetta che lasci il suo ruolo. La questione ha scatenato un acceso dibattito tra chi sostiene la libertà di parola e chi invece ritiene che le sue parole abbiano danneggiato le relazioni internazionali.

Il governo francese ha condannato l'ultimo discorso della relatrice Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, e ha chiesto che si dimetta dall'incarico. Il motivo è che Albanese è accusata di aver definito Israele "nemico comune dell'umanità". Ecco cosa ha detto nel suo discorso integrale.🔗 Leggi su Fanpage.it

