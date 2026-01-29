Questa mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di aver deciso di fermare i raid su Kiev per sette giorni. La decisione arriva dopo una richiesta diretta di Donald Trump, che ha comunicato di aver parlato con il leader russo e di avergli chiesto di non aprire il fuoco in Ucraina. In Ucraina, molti erano scettici, ma ora si aspettano di capire se questa pausa durerà oppure no. La situazione resta tesa, e il mondo osserva attentamente cosa accadrà nei prossimi giorni.

Washington, 29 gennaio 2026 – "Ho chiesto a Putin di non non aprire il fuoco in Ucraina per una settimana e ha accettato”. È l’annuncio fatto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla riunione del suo governo Usa. “A causa del freddo estremo, ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e le altre città per una settimana durante questo periodo e lui ha accettato di farlo. E devo dire che è stato molto bello", ha continuato il tycoon. Trump esulta: "In Ucraina quasi non ci credevano”. “Molti hanno detto: 'Non sprechi la telefonata. Non lo otterrà'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Putin ha accettato di fermare i raid su Kiev per 7 giorni”. L’annuncio di Trump al governo: “In Ucraina non ci credevano”

Approfondimenti su Putin Kiev

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Putin Kiev

Argomenti discussi: Board of Peace, Trump: Putin ha accettato il mio invito. Meloni: La presenza della Russia? Niente di strano o di nuovo; Gaza, Board of Peace: Trump conferma ok di Putin. Meloni in forse, Netanyahu dice sì; Trump invita anche Putin nel Board of Peace, Macron si sfila; Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump.

Ucraina, Trump: La fine della guerra sta arrivando, Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaDonald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta tutti i temi di attualità di politica interna ed internazionale. lapresse.it

L'Ucraina nella morsa del gelo, Trump: 'Putin ha accettato di non attaccare per una settimana'Il presidente Usa: 'Su mia richiesta, a causa del gelo'. Verso temperature a -30 gradi. Mosca consegna a Kiev le salme di 1.000 soldati caduti (ANSA) ... ansa.it

La bellissima notizia poco fa: Putin ha accettato di f...Altro... - facebook.com facebook

Con i nostri approfondimenti andiamo ad Abu Dhabi, dove si tengono colloqui trilaterali USA-Russia-Ucraina. Putin ha accettato di avviare colloqui con l'Ucraina e gli Stati Uniti dopo l'incontro con Witkoff al Cremlino @GiuliaDeLuca82 @oriettamos96145 x.com