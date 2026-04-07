In discoteca la notte di Pasqua Gli strappano una catenina d’oro Derubato accanto alla pista da ballo

Durante la notte di Pasqua, in una discoteca, un uomo è stato derubato mentre si trovava vicino alla pista da ballo. Gli hanno strappato una catenina d’oro senza alcuna resistenza, in un momento in cui stava ballando. L’episodio si è verificato in modo rapido e senza coinvolgimenti diretti tra le parti. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore del furto.

Gli strappano una catenina d’oro mentre balla in discoteca. Un attimo, un contatto, e il gioiello sparisce. È successo nella notte tra sabato e domenica di Pasqua alla discoteca Colosseo di Montecchio, dove un giovane è stato derubato mentre si trovava vicino alla pista da ballo. La collana, circa 17 grammi d’oro, gli è stata portata via con un gesto fulmineo. Per ora non risulterebbe alcuna denuncia. Pochi giorni fa davanti al gup del Tribunale di Pesaro era stata discussa una vicenda simile. Due uomini, un 41enne e un 38enne campani, erano finiti a giudizio per rapina in concorso per un episodio avvenuto davanti a un supermercato di Osteria Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In discoteca la notte di Pasqua. Gli strappano una catenina d’oro. Derubato accanto alla pista da ballo Leggi anche: Notte da incubo per una donna in una discoteca di Enna. Aggredita da un uomo con un pugno, identificato l'aggressore Scippa una catenina d'oro: arrestato 32enneNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne marocchino con precedenti di Polizia, per rapina aggravata. Temi più discussi: In discoteca la notte di Pasqua. Gli strappano una catenina d’oro. Derubato accanto alla pista da ballo; Brunch di Pasqua al Chalet del Lacau, sul lago di Saint-Mandé!; Vigevano, discoteca abusiva in un locale: blitz della polizia interrompe il party di Pasqua; Pasqua al Justme - Locali, eventi e serate a Milano. In discoteca la notte di Pasqua. Gli strappano una catenina d’oro. Derubato accanto alla pista da balloÈ successo al Colosseo di Montecchio. Intanto un fatto simile, ma in strada, è finito con due rinvii a giudizio ... msn.com RACCONTO DI PASQUA | Dalla notte in discoteca alla Croce, la scoperta di un PadreUn venerdì laico e il fallimento di una serata da sballo, il Venerdì Santo della Passione di Gesù: l’attesa del Re che ci sveglia alla vita ... ilsussidiario.net Pasqua e Pasquetta tra le fiamme nel Biellese: due incendi mettono in allerta il territorio - facebook.com facebook Buona Pasqua, Romanisti! #ASRoma x.com