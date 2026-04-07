In difficoltà con il parapendio | recuperato uomo di 85 anni

Nella sera di Pasquetta, intorno alle 20, un uomo di 85 anni è stato recuperato dopo aver avuto problemi con il parapendio. La Società di Soccorso ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso alpino, chiamando anche l’ambulanza, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso regionale. L’intervento si è svolto nel territorio della zona montuosa, dove sono stati inviati i mezzi di soccorso per assistere l’anziano e portarlo in sicurezza.

Nella sera di Pasquetta, intorno alle 20, la Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso alpino, l'ambulanza, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso regionale per un parapendista in difficoltà. Si trattava di un pilota del 1941 di nazionalità tedesca, che aveva intrapreso un volo dalla cima del Monte Valinis ma che si è trovato a dover attivare la vela di emergenza atterrando 400 metri sotto la vetta in luogo impervio. Data anche la sua età - non sarebbe riuscito a risalire facilmente fino in cima - e considerata l'ora tarda e l'arrivo del buio, sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale, mentre le squadre di terra e l'ambulanza si sono portate ad attendere in cima. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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