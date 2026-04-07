Nelle prossime ore, un impulso di aria fredda proveniente dalla Russia raggiungerà le regioni adriatiche, portando un rapido calo delle temperature e venti intensi. Le condizioni meteorologiche si manterranno instabili nel fine settimana, con precipitazioni sparse e un calo termico che interesserà gran parte dell’Italia. La perturbazione si svilupperà principalmente lungo le zone orientali, influenzando soprattutto le aree costiere e le regioni vicine.

Roma - Dalla Russia correnti più fredde verso le regioni adriatiche: fenomeni rapidi ma incisivi tra venerdì e sabato, poi torna il sole nel fine settimana La primavera prosegue con una nuova fase di variabilità: secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo, un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa orientale è atteso sull’Italia a partire da venerdì, con effetti soprattutto sulle regioni del versante adriatico. Si tratta di una perturbazione veloce, legata a una saccatura in discesa dalla Russia, destinata però a transitare rapidamente verso la Grecia già nella giornata di sabato. Per venerdì, il quadro resta inizialmente stabile al Nord, con cielo in prevalenza soleggiato e qualche velatura sul Nordest. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Impulso freddo in arrivo: weekend con vento e calo termico sull’Italia

Goccia fredda sull’Italia, in arrivo instabilità e lieve calo termico: le previsioni meteo per il weekendL'inizio della primavera sarà caratterizzato dall'instabilità meteo: nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo una "goccia fredda" porterà piogge...

Meteo Italia: nuove tempeste atlantiche in arrivo tra vento, piogge e calo termicoABBONATI A DAYITALIANEWS Flussi freddi dal Nord Atlantico e vortici ciclonici Masse d’aria polare marittima in discesa dal Labrador continuano ad...

METEO – Svolta Fredda in Arrivo | Crollo Termico e Pioggia da Venerdì

Temi più discussi: Piogge, vento e freddo al Sud fino a venerdì, ma Pasqua con il sole; Meteo, Italia in controtendenza: atteso il secondo impulso freddo; Freddo e neve sull'Umbria, ma migliora nel fine settimana. Il meteo per gli ultimi giorni di marzo; Meteo, quando arriva il caldo? C'è la data: L'anticiclone cambia tutto, temperature oltre la media. Il maltempo ha le ore contate.

Freddo? Non è ancora finita, ecco la prossima fiondata artica diretta in ItaliaLa primavera è esplosa tutta ad un tratto, con temperature finalmente superiori ai 20°C e tanto sole. Tutto merito dell’alta pressione, che dopo numerosi ... meteogiornale.it

Meteo Italia, svolta in arrivo: dal freddo tardivo al primo caldo primaverile, ecco quando cambia tuttoDopo una fase fredda e instabile, l’Italia si avvia verso un deciso miglioramento con l’arrivo del primo caldo primaverile atteso tra il 6 e il 10 aprile. news.fidelityhouse.eu

Non sarà solo freddo: ecco cosa porterà davvero il nuovo impulso di aria artica #meteo #freddo #maltempo #neve Giorgio Rotunno - #MeteoLazio - facebook.com facebook

Buongiorno, un impulso freddo raggiunge l'Italia con pioggia e #neve anche sotto i 1000m. Temperature in calo. Guarda le previsioni sulla tua località con l'App di #3BMeteo x.com