Imprese Gola Open Fiber | Supportiamo digitalizzazione raccolta Ama

Open Fiber ha annunciato di mettere a disposizione la propria infrastruttura in fibra ottica per supportare il processo di digitalizzazione del sistema di raccolta rifiuti gestito dall’Ama. La decisione riguarda l’utilizzo delle reti in fibra per migliorare la connettività e l’efficienza del servizio di gestione dei rifiuti. La collaborazione si inserisce in un progetto volto a modernizzare le modalità operative del servizio pubblico.

(Adnkronos) – "Open Fiber mette la propria infrastruttura in fibra a disposizione del processo di digitalizzazione del servizio di raccolta rifiuti di Ama. Questa iniziativa si muove nella direzione di un maggiore utilizzo della rete per l'implementazione di nuovi servizi e funzionalità”. Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, uno dei principali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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