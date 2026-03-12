Aumenta la tassa di soggiorno | quali sono le nuove tariffe

La Giunta Comunale di Napoli ha deciso di aumentare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il 2026, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Le nuove tariffe sono state approvate di recente e si applicheranno ai soggiorni nella città durante il prossimo anno. La modifica riguarda le quote da pagare da parte di turisti e visitatori.

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la rideterminazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l’anno 2026. “Il provvedimento si rende necessario per far fronte all'incremento dei flussi turistici previsto sul territorio, che comporta un aumento dei costi per i servizi di accoglienza e gestione della città”, si legge in una nota. L'aggiornamento tariffario è reso possibile dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 1992025), che consente ai capoluoghi di provincia di mantenere le misure incrementali già adottate in occasione del Giubileo 2025. Le nuove tariffe prevedono un incremento di € 1,00 rispetto ai valori base vigenti all'inizio dell'anno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

