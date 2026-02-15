Le immagini satellitari mostrano che la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare, un fatto che preoccupa gli esperti. Le immagini, scattate nelle zone montuose del sud-ovest, rivelano nuove installazioni e lavori in corso in aree che prima sembravano inattive. Questa crescita rapida solleva dubbi sulle intenzioni di Pechino e sulla possibile corsa agli armamenti nucleari.

Satelliti e immagini ad alta risoluzione hanno rivelato una presunta accelerazione significativa del programma nucleare cinese nelle province montuose del sud-ovest del Paese. Località come Zitong, nel Sichuan, mostrano nuove fortificazioni e bunker, mentre impianti come Pingtong presentano strutture aggiornate con ventilatori e unità di scambio termico che indicano la produzione di componenti nucleari avanzati. Queste operazioni, costruite in profondità nelle valli isolate, riflettono una ipotetica strategia volta a modernizzare e ampliare l’arsenale nazionale. Ecco che cosa sappiamo in base alle ultime indiscrezioni emerse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare": cosa svelano le immagini satellitari

Le immagini satellitari mostrano un sottomarino d’attacco nucleare cinese vicino al cantiere di Huludao, a causa dei recenti scatti, che rivelano una nave di grandi dimensioni in fase di assemblaggio.

