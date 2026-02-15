La Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare | cosa svelano le immagini satellitari
Le immagini satellitari mostrano che la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare, un fatto che preoccupa gli esperti. Le immagini, scattate nelle zone montuose del sud-ovest, rivelano nuove installazioni e lavori in corso in aree che prima sembravano inattive. Questa crescita rapida solleva dubbi sulle intenzioni di Pechino e sulla possibile corsa agli armamenti nucleari.
Satelliti e immagini ad alta risoluzione hanno rivelato una presunta accelerazione significativa del programma nucleare cinese nelle province montuose del sud-ovest del Paese. Località come Zitong, nel Sichuan, mostrano nuove fortificazioni e bunker, mentre impianti come Pingtong presentano strutture aggiornate con ventilatori e unità di scambio termico che indicano la produzione di componenti nucleari avanzati. Queste operazioni, costruite in profondità nelle valli isolate, riflettono una ipotetica strategia volta a modernizzare e ampliare l’arsenale nazionale. Ecco che cosa sappiamo in base alle ultime indiscrezioni emerse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un sottomarino d’attacco nucleare cinese: cosa svelano le immagini satellitari
Le immagini satellitari mostrano un sottomarino d’attacco nucleare cinese vicino al cantiere di Huludao, a causa dei recenti scatti, che rivelano una nave di grandi dimensioni in fase di assemblaggio.
"Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare": le immagini satellitari che incastarno la Cina
Argomenti discussi: Cina e le paure del Pentagono; ‘Nessun limite, nessuna trasparenza, nessun controllo’: gli Stati Uniti accusano la Cina di check nucleari segreti; Tesla ha perso il suo primato: Ecco come un rivale cinese ha superato il leader dei veicoli elettrici; Capital Group: Cinque punti chiave per investire nel 2026.
