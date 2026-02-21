Palermo svela i segreti de I Beati Paoli | un viaggio al femminile

Palermo apre le porte a un percorso dedicato alle donne che hanno ispirato il romanzo “I Beati Paoli” di Luigi Natoli. La città rivela i luoghi dove si svolgevano le vite di queste figure, spesso invisibili nella storia ufficiale. Un tour guidato permette di scoprire i dettagli delle loro storie e il ruolo che hanno avuto nel tessuto cittadino. La visita si svolge tra vicoli e piazze, offrendo un nuovo sguardo sulla memoria locale.

Palermo si prepara a svelare un itinerario inedito tra i suoi vicoli, ripercorrendo le storie delle donne che hanno popolato le pagine del romanzo "I Beati Paoli" di Luigi Natoli. L'appuntamento è fissato per il 1° marzo 2026, con un percorso guidato che mira a esplorare l'anima più segreta e teatrale della città, tra fascino letterario e misteri storici. Un viaggio nel tempo, nel cuore del capolavoro di Natoli, che porterà i partecipanti a scoprire i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende di figure femminili complesse e ambigue. Giovani fanciulle o donne diaboliche, seduttrici o consorti devote: sono loro le protagoniste silenziose di una Palermo settecentesca, avvolta in un'aura di mistero e segretezza.

