Formula Student il team Unimore sul tetto del mondo nella categoria delle vetture ibride

Il team di ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha conquistato il primo posto nel ranking mondiale della Formula Student nella categoria delle vetture ibride. Dopo mesi di lavoro intenso, gli studenti hanno superato la concorrenza di tutto il mondo, portando a casa un risultato che fa onore all’ateneo. La vittoria arriva dopo aver ottenuto ottimi punteggi nelle prove di velocità, efficienza e affidabilità, dimostrando ancora una volta le capacità dei giovani ingegneri italiani nel settore automobilistico.

Primo posto assoluto per il team MoRe Modena Racing. La competizione coinvolge gli atenei di tutto il mondo con bolidi da corsa progettati dagli studenti A seguito dell'ultimo aggiornamento dei giorni scorsi del World Ranking ufficiale della Formula Student (www.fs-world.org), il team MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e Reggio Emiliaha conquistato ufficialmente il primo posto assoluto al mondo nella categoria riservata alle vetture ibride e a combustione interna. A spingere la squadra in vetta alla classifica mondiale sono stati i risultati straordinari del 2024, con tre vittorie su tre gare svolte in Austria, Croazia e Italia.

