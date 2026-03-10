Multivitaminici ogni giorno? Lo studio che suggerisce un possibile effetto anti-invecchiamento

Uno studio recente ha analizzato l’effetto dell’assunzione quotidiana di multivitaminici sul processo di invecchiamento. I ricercatori hanno esaminato se assumere integratori vitaminici ogni giorno possa influenzare i segni dell’età e il ritmo con cui si manifestano. La ricerca si concentra sui potenziali benefici di un’abitudine molto diffusa tra le persone che cercano di mantenersi in forma.

Assumere vitamine quotidianamente può davvero rallentare l’invecchiamento?. L’età scritta sulla carta d’identità non sempre racconta tutta la verità. Da tempo gli scienziati distinguono tra età cronologica – quella anagrafica – ed età biologica, cioè la velocità con cui il nostro corpo invecchia a livello cellulare. E proprio su questo terreno arriva una scoperta che ha acceso il dibattito nella comunità scientifica: assumere un multivitaminico ogni giorno potrebbe rallentare l’invecchiamento biologico. A suggerirlo è una ricerca condotta dagli esperti del Massachusetts General Brigham, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Multivitaminici ogni giorno? Lo studio che suggerisce un possibile effetto anti-invecchiamento Articoli correlati Leggi anche: Vaccini, l’effetto giovinezza dell’anti-zoster: l’invecchiamento biologico rallenta I PFAS possono accelerare l’invecchiamento: lo studio sulle sostanze che alterano l’orologio biologicoUn nuovo studio pubblicato su Frontiers in Aging collega alcuni PFAS a un invecchiamento biologico accelerato, soprattutto negli uomini di mezza età. 10 VITAMINE che NON Devi MAI ASSUMERE