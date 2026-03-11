Vitamine segreto anti-età prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento

Uno studio recente suggerisce che assumere quotidianamente alcune vitamine potrebbe contribuire a rallentare i segni dell'invecchiamento. La ricerca si concentra su sostanze che si trovano comunemente in integratori e alimenti, presentandole come possibili alleate per mantenere il corpo più giovane più a lungo. La teoria si basa sull'idea che questi nutrienti possano influire sui processi biologici legati all'età.

(Adnkronos) – La data scritta sulla carta d'identità può rimanere solo un numero smentito dalla biologia. E infatti la velocità con cui il nostro corpo invecchia a livello cellulare – la nostra 'età biologica' – può differire dall'età effettiva in anni. Soprattutto se si coltiva una routine in particolare: prendere quotidianamente vitamine. Secondo una nuova ricerca, potrebbe essere un'abitudine alleata della longevità. L'effetto anti-aging di questa integrazione è stato fotografato da esperti del Massachusetts General Brigham che, utilizzando i dati di un ampio studio clinico randomizzato, hanno osservato un...

Multivitaminici ogni giorno? Lo studio che suggerisce un possibile effetto anti-invecchiamento

